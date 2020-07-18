الاثنين.. “المالية” تصرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات والعلاوات

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بعد غدٍ الاثنين.

جاء تقديم موعد صرف المرتبات بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020 – 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويحصل العاملون والموظفون في الدولة على علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على مرتب هذا الشهر، إضافة إلى حافز لكل للعاملين بالدولة.

وقسمت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات على 3 أيام، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، وصرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

ونوضح خلال الجداول التالية مواعيد صرف المرتبات وفقًا لكل وزارة وهيئات: