الاستعانة بمراكب الصيد للعثور على جثة غريق بلطيم

استعانت أجهزة محافظة كفر الشيخ الأمنية، بمجموعة من الصيادين، للعثور على جثة طالب جامعي، توفي غرقًا في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقام الصيادون خلال عملية البحث عن الغريق، باستخدام الشباك بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، أملاف في إيجاد الجثة بنظام صيد الجر.

من جانبه، أصدر رئيس مدينة مصيف بلطيم، المهندس محمد إمام، تعليماته لتوفير مقر إقامة لأسرة الطالب الغارق، على نفقة إدارة المصيف، وذلك خلال متابعة عمليات البحث عن الجثة وانتشالها من البحر.

وتوفي طالب جامعي من قرية الرغامة، مركز الرياض، محافظة كفر الشيخ، الجمعة، غرقًا أثناء استحمامه في شاطئ الأمل بمصيف بلطيم.