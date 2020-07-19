البترول تكشف هوية محافظات المرحلة الأولى بمشروع تحويل السيارات للغاز الطبيعي

كشفت وزارة البترول بصفة رسمية اليوم الأحد عن هوية محافظات المرحلة الأولى التي سوف يتم تطبيق عليها مشروع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين فقط، وذلك على هامش مبادرة إحلال المركبات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا بناءً على توجيهات من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور طارق الملا وزير البترول في بيان رسمي اليوم، أن محافظات المرحلة الأولى سوف تشمل كلاً من: القاهرة / الإسكندرية / الجيزة / البحر الأحمر / بورسعيد / الفيوم / السويس.

وأشار أيضًا إلى أن اختيار هذه المحافظات في المرحلة الأولى قد جاء بناءً على الطاقة التي تفيض من محطات تموين الغاز الطبيعي، على أن يتم إدراج بقية المحافظات خلال المراحل المتبقية من المشروع بنفس الطريقة.

وشدد الدكتور طارق الملا على أن المبادرة التي دعا لها الرئيس السيسي سوف تساهم في إحلال جميع المركبات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا سواء الأجرة أو حتى الملاكي، على أن تكون هذه المركبات قادرة على العمل بنظام الوقود المزدوج أي البنزين والغاز الطبيعي في نفس الوقت.

وأضاف أيضًا أن الرئيس السيسي طالب باعتماد هذه المبادرة في ظل كونها سوف تساهم في توطين صناعة السيارات في مصر، كما أنها سوف تساعد على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المصرية إضافة إلى زيادة عوائد محطات تموين السيارات.