“البحوث الفلكية” تحدد موعد عيد الأضحى المبارك

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد هلال شهر ذو الحجة لعام 1441 هـ.

وذكر أن يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكيـًا هو المتمم لشهر ذي القعدة 1441هـ، وتكون غـرة شهـر ذو الحجة 1441هـ، الأربعاء 22/7/2020م، ووقفة عرفات لعام 1441هـ، فلكيًا الخميس 30/7/2020م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، الجمعة 31/7/2020م.

واستنادًا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 20/7/2020م (يوم الرؤية).

وقال المعهد في بيان اليوم، إنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف: يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) رغم حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر في دراستها لتفسيرها.

وتابع المعهد: “وبذلك يكون يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكيـًا هو المتمم لشهر ذي القعـدة 1441هـ ، وتكون غـرة شهـر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م.، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكياً يوم الخميس 30/7/2020م.، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، يوم الجمعـة 31/7/2020م”.