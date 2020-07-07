البدري: الأهلي صنع اسمي وحققت ما لم ينجزه أي مدرب مصري آخر.. ولم أرفض ضم “كينو”

البدري: الأهلي صنع اسمي وحققت ما لم ينجزه أي مدرب مصري آخر.. ولم أرفض ضم “كينو”

قال المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، حسام البدري، إنه حقق ما لم يحققه أي مدرب مصري آخر مع النادي الأهلي.

وأضاف: “الأرقام تتحدث عني، بحصد تسعة ألقاب في مسيرتي، ولا يوجد مدرب مصري حقق ما أنجزته”.

وأشار “البدري” خلال لقاء تلفزيوني، إلى أن البرازيلي، “كينو” لاعب بيراميدز السابق، لم يرفض ضمه كما تردد لأنه لم يعرض عليه.

وأضاف المدير الفني السابق للنادي الأهلي: “لم أخرج من الأهلي بشكل سيء، استقالتي جاءت بسبب خسارتنا لمباراة وعدم الرضا عن الأجواء وبعض الأمور في ذلك التوقيت، ولم أكن أمتلك أي عرض وقتها كما تردد”.

وتابع ” أي مدرب من الممكن أن يستقيل في أي وقت، ثم جاء عرض المريخ السوداني بعد رحيلي، وحصدت معه الدوري هناك لأول مرة بعد غياب 7 سنوات”.

وامتدح قائلا: “الأهلي هو من صنع اسمي، ولا أستطيع وَصف مدي ارتباطي بالنادي وجمهوره المستمر حتى الآن، مهما تحدثت لن أوفي النادي الأهلي حقه، وسأكن الفضل إليه دائما”.

وتابع: “الجميع رأى نتائجي مع الأهلي والعروض التي كان يقدمها الفريق، وكان هناك نقد غير مقبول في وقت ما، لكنه لأسباب غير طبيعية وأغراض غير حقيقية من قلة تتحدث عن أشياء بعيدة عن الواقع تماما”.