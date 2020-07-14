“البريد” تحذر من صفحات تنتحل صفتها للنصب على العملاء

نبهت الهيئة القومية للبريد، عملاءها من صفحات منسوبة لها مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب بياناتهم الشخصية وبيانات الحسابات المالية بدعوى تسهيل الإجراءات أو المساعدة في الحسابات.

وشددت على أن تلك الصفحات في الأصل حسابات مزورة الغرض منها الاستغلال والتعدي على حسابات العملاء.

وناشدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، جميع العملاء بعدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعي انتماءها إلى البريد المصري وتوخي الحيطة والحذر فيما يخص البيانات الشخصية وبيانات الحسابات المالية.

وبينت الهيئة القومية للبريد، أنه جار اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الصفحات لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.

كما دعت جميع العملاء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال.

وقالت إن وسيلة تواصل الهيئة القومية للبريد مع العملاء تتم من خلال الخط الساخن 16789 وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.