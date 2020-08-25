البنك المركزي المصري يعلن تغيير مواعيد عمل البنوك في مصر

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 25 اغسطس 2020، قرار جديد بخصوص مواعيد عمل البنوك في مصر، حيث قرر البنك المركزي تغيير مواعيد عمل البنوك في مصر وذلك ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

حيث أوضح البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك وذلك بداية من سبتمبر المقبل، لتبدأ مواعيد العمل في البنوك بالنسبة للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الـثالثة عصرًا، على أن تبدأ مواعيد عمل البنوك للموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا، وذلك لحين ظهور تعليمات أخرى من البنك المركزي.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن في شهر يونيو الماضي تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصري، لتكون للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعه الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.