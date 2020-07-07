البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي 2.2 مليار دولار

في أول زيادة له بعد تراجع استمر لمدة ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.201 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 36.004 مليار دولار في نهاية مايو، بحسب البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم.

وفقد الاحتياطي نحو 5.4 مليار دولار في مارس، ثم فقد نحو 3.1 مليار دولار، ثم انخفض بقيمة مليار دولار في مايو، رغم بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار، واستلام قرض التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار الشهر قبل الماضي.

بينما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوم الجمعة 26 يونيو الماضي على منح مصر قرضا جديدا بقيمة 5.2 مليار دولار على 3 دفعات خلال عام، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا من خلال تمويل عجز الموازنة وسد عجز الحساب الجاري.

وليس معلومًا إن كانت الدفعة الأولى من القرض الجديد بقيمة 2 مليار دولار دخلت البنك المركزي أم لا، وهل هذا السبب الحقيقي وراء ارتفاع الاحتياطي في يونيو تحديدًا.