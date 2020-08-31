البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي لمصر لأول مرة في 4 سنوات ونصف

أعلن البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر لأول مرة في 4 سنوات ونصف، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصادر اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020، انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، مقابل 112.7 مليار جنيه في الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار.

وجاء ببيان البنك المركزي أن هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها الدين الخارجي لمصر بشكل ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2015، وذلك عندما انخفض الدين الخارجي لمصر بنحو 1.9 مليار دولار مسجلا نحو 46.1 مليار دولار وقتها.

وأشارت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، عن انخفاض الدين الخارجي الحكومي إلى نحو 60.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020، مقابل 61.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي بتراجع نحو مليار دولار.

وذكر البنك المركزي في بيانه عن تراجع الديون الخارجية للبنوك إلى 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 8.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض قدره 485.2 مليون دولار.