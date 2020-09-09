البنك المركزي يعلن فئات وموعد طرح العملات البلاستيكية الجديدة

قال محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة “صدى البلد”، إن البورصة تحتاج لأوراق مالية جديدة، وطرح الشركات في البورصة يجعلها تخضع للرقابة والحساب.

وأضاف إن البنك المركزي يسعى للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال تطبيق الشمول المالي.

وأضاف “تحدثت مع وزير المالية من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية، وأنه لا بد من تسهيل الاستثمار، لا سيما أنه يواجه مشاكل والحكومة تعمل على حلها”.

وواصل حديثه قائلاً، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة.

وأضاف، إذا قررت إنك تقيم شخص وتمنحه قرضًا فلا بد أن تقرضه وحال تعذر عن الدفع يبقى هارد لك.

واختتم “عامر” حديثه، أنه لا بد أن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه.

وأشار إلى أن ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن سنستخدم «البلومير» في 10 و20 جنيهًا، في السنة المقبلة وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء، موضحًا أن 28 بنكًا ستكون مقارهم في العاصمة الإدارية الجديدة.