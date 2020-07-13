البنك المركزي يعلن موعد إصدار الـ 10 جنيه البلاستيك ويكشف مصير الورقية

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، اليوم الاثنين، إن موعد إصدار الـ 10 جنيه البلاستيك، من المتوقع أن يكون مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.

وأكد “نائب محافظ البنك المركزي” أن صدور العملة البلاستيكية، فئة 10 جنيهات لا يعني أن نظيرتها القديمة والمعمول بها حالياً ستلغي.

وأوضح أن الفئة القديمة سيظل لها قوه الإبراء حتي في وجود الفئة الجديدة، وللمواطن حق استخدامها بشكل طبيعي دون أدنى مشكلة.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي، أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمار، وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.