البنوك تستمر في خفض الفائدة على الودائع

أعلن البنك المركزي المصري تراجعا في متوسطات الفائدة على الإيداع في البنوك، وذلك في نهاية شهر مايو الماضي، وفقا لتقرير صادر عنه اليوم.

وقال البنك المركزي، إن متوسط الفائدة على الإيداع لأجل من شهر لـ3 شهور شهد انخفاضا إلى نحو 7.5% مقابل 8.1% في نهاية شهر أبريل، كما أن متوسط الفائدة على الإيداع لأجل أكثر من 3 أشهر لـ6 شهور شهد انخفاضا إلى نحو 8.5% مقابل 8.9% في الشهر الماضي.

وبخصوص الفائدة على عمليات الإيداع لأجل أكثر من 6 أشهر لغاية سنة فقد شهدت انخفاضا وصل إلى 9.4% في نهاية شهر مايو مقابل 9.5% في الشهر الماضي.

ومثلما انخفضت الفائدة على عمليات الإيداع فشهدت متوسطات الفائدة على عمليات الإقراض انخفاضا أيضا وصل إلى 11.4% مقابل 11.8%.

يشار إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة لديه بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، وذلك في منتصف شهر مارس الماضي، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، كما أنه ثبتها على مدار 3 جلسات دورية بعد ذلك، والتي كان أخرها في 25 يونيو الماضي.

أما أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تبلغ لليلة واحدة لدى البنك المركزي 9.25%، و10.25% على التوالي.