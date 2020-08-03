التربية والتعليم تعلن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها اليوم الاثنين 3 اغسطس 2020، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة، سيكون غدًا الثلاثاء، وبسبب تطبيق إجراءات احترازية في ديوان عام الوزارة، لن يستطيع المكتب الإعلامي استقبال الصحفيين أو الإعلاميين.

وأضاف البيان، أن العاملين في المكتب الإعلامي للوزارة سيتواصل مع الصحفيين والإعلاميين أولًا بأول، ويرد على استفساراتهم هاتفيًا أو عبر تطبيق الـ”واتس آب”.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، أكد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون بعد عيد الأضحى مباشرة، فيما أوضح أن النتائج الأولية تشير إلى أن نسبة النجاح أعلى من السنين السابقة.

ووفق تصريحات وزير التربية والتعليم، فإن نسب النجاح في بعض المواد وصلت إلى 98%، بينما كانت أقل نسبة نجاح في مادة هي 87% وعلى الرغم من أنها الأقل بين نسب النجاح في باقي المواد إلا أنها نسب عالية جدًا، على حد قول الوزير.

وفيما يتعلق ببدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020/2021، قال الوزير إن تحديد موعد بدء الدراسة سيكون في يوم ١٧ أكتوبر المقبل، مشيراً إلى التأخير في عقد الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.