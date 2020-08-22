التشكيل الرسمي للنادي الأهلي أمام نادي الزمالك الليلة

قام السويسري رينيه فايلر، مدرب نادي الأهلي والمدير الفني للأهلي، بالكشف عن تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة نادي الزمالك في مباراة القمة رقم 120 بالدوري المصري على ملعب استاد القاهرة في الجولة الـ21 من المسابقة.

وأعلن فايلر أن السنغالي أليو بادجي سوف يقود هجوم الفريق الأحمر في مواجهة الأبيض، مع تواجد كل من المالي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي في خط الوسط

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

وفي الهجوم: محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – أليو بادجي.

أما على مقاعد البدلاء فيتواجد كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي جعبته 39 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز الذي يحتل الوصافة مؤقتا.