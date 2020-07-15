التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة أرسنال الليلة

يحل نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم، الأربعاء، ضيفًا على أرسنال، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، والذي حسمه ليفربول لصالحه.

ويدخل فريق ليفربول المباراة حاملًا لقب الموسم الجاري من “بريميرليج”، بعد أن توج به منذ عدة أسابيع مضت من المسابقة.

ويتربع فريق ليفربول الإنجليزي على صدارة الترتيب برصيد 93 نقطة وبفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحل في مركز الوصيف، بينما يأتي أرسنال في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وذكرت صحيفة إندبنتنت البريطانية، أن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، استقر على الدفع بالثلاثي الهجومي الخطير محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في التشكيل الأساسي للفريق ساعيًا لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

ويعود السنغالي ساديو ماني إلى لتشكيل الأساسي لفريقه ليفربول بعدما تواجد بديلًا في اللقاء الماضي أمام بيرنلي، وهو ما ينطبق على الجناح الأيمن لفريق ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول مكونًا من اللاعبين: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، جو جوميز، روبيرتسون، جورجينو فينالدوم، نابي كيتا، فابينو، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، وأخيرًا النجم المصري محمد صلاح.