“التعليم” تعلن زيادة مكافأة العاملين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موافقتها على زيادة أيام صرف المكافآة الخاصة لكل المعلمين المنتدبين، في لجان الامتحانات ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة، ومراقبة امتحانات الثانوية العامة 2020، وكذا امتحانات الدبلومات الفنية 2020.

وذكرت الوزارة، في بيان منها أن زيادة المكافأة تسري على لجان النظام والمراقبة للامتحانات، ورؤساء ووكلاء الأقسام والحجرات في لجان الإدارة، موجهة تعليمات إلى الإدارة العامة للامتحانات؛ من أجل إخطار كل الجهات المعنية؛ لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف.

كما أعنلت الوزارة جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020، عقب خروج غير المضافة إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.