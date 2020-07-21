التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة اليوم

نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم وهى صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التى من شأنها إثارة البلبلة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 103 ألفا من الطلاب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير، قائلا: بعض اللجان لن تعقد فيها امتحانات اليوم الثلاثاء لعدم وجود طلاب بشعبة علمى رياضيات فيها.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، فى زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة نجحت في عقد امتحانات الثانوية العامة، فى ظل أزمة كورونا، قائلا: كانت تمثل الامتحانات ضغط كبير على الطلاب ولكن بعد أن انتهوا منها فى الشعبتين علوم وأدبى ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة، لافتا إلى أنه قبل بداية الامتحانات كثير من الأشخاص راهن على عدم نجاح الامتحانات بسبب فيروس كورونا.