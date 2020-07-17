“التعليم” تنفي الامتناع عن صرف حوافز المعلمين

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة على الإطلاق لما جرى ترديده على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن امتناع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن صرف حوافز المعلمين.

وأكد المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن هذه الأنباء، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرا إلى أن كل ما جرى نشره بخصوص هذا الشأن لا صحة لها، وأن الوزارة لم تمتنع عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين.

وأوضحت الوزارة أن عملية انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين، بما فيها الحوافز، في إطار حرص الوزارة للحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بألا تنساق وراء أي شائعات مغرضة، يجرى تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.‏