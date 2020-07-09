“التعليم” تُعلن شروط اختبارات القبول بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، شروط التقدم لاختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، وذلك من خلال الرابط: http://npds.emis.gov.eg/

أولاً.. الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية:

١- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فى نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفي شروط التقدم.

٢- بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.

ثانياً: إجراءات التقدم للامتحان:

1- يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- يتم فتح باب التقدم إلكترونياً بداية من يوم الخميس الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٢٠ إلى يوم الأحد الموافق ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠ ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ.

3- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات التالية:

1- لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

2- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

3- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

4- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (١٠٠ جنيه فقط لا غير) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

ثالثًا: شروط التقدم للامتحان:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- لا يزيد السن في ١ /١٠ /٢٠٢٠ عن ١٨ سنة.

3- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (دور أول) بمجموع لا يقل عن ٢٦٢ درجة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

4- لا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن ٩٥%.

رابعاً : الطلاب المقبولين بالمدرسة:

يسدد الطالب مبلغ 3000 جنيه سنويا مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا.

خامسًا: عقد الامتحان:

يتم عقد الاختبار يومي الأحد الموافق ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠ والاثنين الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠ بالمحافظات.

سادسًا: نظام الامتحان:

1- يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

2- يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة للالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

3- يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.