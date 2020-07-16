“التعليم” تُعلن “موعد ومدة وإجازة” العام الدراسي الجديد

اتخذ المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، اليوم الخميس، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، قرارات خاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021.

ومن المقرر أن يبدأ أول عام دراسي في ظل استمرار أزمة تفشي وباء كورونا، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

حضر الاجتماع نائب الوزير لشؤون المعلمين، الدكتور رضا حجازي، ونائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي، الدكتور أحمد ضاهر، ونائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، ورئيس قطاع التعليم الفني، الدكتور محمد عمارة، وممثلي الوزارات المعنية.

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

كما وافق أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، وفقًا للقرارات، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).