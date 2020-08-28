التموين تحسم جدل رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% بعد خفض وزنه

كشفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%.

وأكدت وزارة التموين أنه لا توجد نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً باستمرار صرف الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش فقط.

وقالت الوزارة أن الدولة تتحمل فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز، والتى تصل لـ50 قرشاً للرغيف، وشددت على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، وذلك لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، وتشديد وتطبيق الغرامات والعقوبات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة في حالة تكرارها.

الجدير بالذكر أن رغيف الخبز وصل وزن الرغيف إلى 90 جراماً، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف الواحد دون نقصان، وكذلك الحفاظ على ثوابت منظومة الخبز، وأهمها سعر رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش في البطاقات التموينية.

ويذكر أن الوزارة وحدت أوزان كل أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون جميعها ذات وزن وقطر ثابتين بكل مخابز الجمهورية.