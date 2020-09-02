التموين تعلن إضافة 7 سلع جديدة على البطاقات التموينية.. تعرف على أسعارها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة بعض السلع والمنتجات على بطاقات التموين، ليصبح عدد السلع على البطاقات التموينية 28 سلعة بدلا من 21 سلعة لصرفها لاصحاب البطاقات التموينية ، ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيهًا للفرد اعتبارًا من أول سبتمبر.

وأعلنت الوزارة أن السلع الجديدة تضمنت الملح بسعر الكيس جنيه واحد وكبريد درج بسعر 1 جنيه، و أكياس طحينة بسعر 2 جنيه و بعض المنظفات.

أسعار السلع التموينية بعد إضافة السلع الجديدة:

كمامة بسعر 8.5 جنيه.

جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها.

مكرونة 1 كجم بسعر 7.25 جنيه.

مكرونة 500 جرام بسعر 3.65 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.