التموين تنفي استخدام “دقيق فاسد” في إنتاج الخبز المدعم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتداول على عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم.

وتواصل المركز، حسب ما أشار في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشددة على عدم صحة استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، موضحة صرف الدقيق للمخابز من أجل إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن، وأنه أيضا مطابق لكافة مواصفات الجودة المنصوص عليها، ولم تتهاون الوزارة في شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أنه يوجد متوفر مخزون استراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور.

ووجهت وزارة التموين مناشدتها لكل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتحروا الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأن يتواصلوا مع الجهات المعنية حتى يتأكدوا قبل نشر معلومات غير مستندة إلى أي حقائق، وتتسبب في إحداث بلبلة بين صفوف المواطنين، وإذا تم رصد شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يكون الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.