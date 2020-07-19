التنمية المحلية تكشف خصم غرامات المحاكم المسددة من قيمة التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، على عدم التهاون مع مخالفي البناء أو الذين يرفضون التقدم بطلبات التصالح وتقنين الوضع.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن الغرامات المالية المسددة من قبل المخالف في المحاكم سوف تخصم من إجمالي قيمة مقابل التصالح على المخالفة محل الواقعة والتقاضي، بحسب التعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفة البناء وتقنين بعض الأوضاع، اليت صدرت بقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، نصت في المادة التاسعة بها على أنه في حالة قبول طلب التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، مع مراعاة خصم ما سبق أن سدده المخالف مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفة محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها طالب التصالح صادرة من النيابة العامة.

وفي 30 سبتمبر المقبل من المقرر انتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التقدم بطلبات التصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع.