الجمعة المقبلة.. “مياه الجيزة” تُعلن قطع المياه عن 3 مناطق

الجمعة المقبلة.. “مياه الجيزة” تُعلن قطع المياه عن 3 مناطق

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، بقطع المياه عن مناطق (البوهي ومتفرعاتها – المنيرة الشرقية ومتفرعاتها – المنيرة الغربية ومتفرعاتها).

وذكرت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة سيكون من العاشرة مساء الجمعة الموافق 17/7/2020 وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 18 / 7/ 2020.

وأوضحت أن ذلك بسبب أعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة “البوهى بامبابة” لتحويل خط مياه قطر 800 مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.