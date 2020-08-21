الحساب الرسمي للأهلي يسخر من أتوبيس الزمالك قبل القمة 120

الحساب الرسمي للأهلي يسخر من أتوبيس الزمالك قبل القمة 120

نشر النادي الأهلي على حسابه الرسمي على فيسبوك، بوست من شأنه السخرية من نادي الزمالك، قبل القمة 120.

ومن المقرر إقامته المباراة غدًا السبت، على استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب النادي الأهلي: “حافلة فريقنا مستعدة للانطلاق نحو استاد القاهرة والوصول في موعدها المحدد”.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك انسحب من لقاء القمة بالجولة الرابعة بالدور الأول للدوري المصري، وتعرض للسخرية حينها بسبب واقعة تعثر وصول أتوبيس الزمالك الخاص باللاعبين.