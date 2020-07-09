الحكومة تبدأ في توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه المهدرة

بدأت الحكومة تنفيذ مشروع قومي ضخم لتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه المهدرة في الشبكة المائية على طول مجرى النيل من الموارد المائية، سواء من “نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة”.

جاء ذلك، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على حسن استغلال كل المصادر المائية بالشكل الأمثل.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي: من المقرر خلال عامين ماليين تبطين نحو سبعة آلاف كيلو متر من الترع، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف عدة، منها الحفاظ على المياه باعتبارها موردًا مهمًا، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المنفذ فيها المشروعات.

وأكد “مدبولى”، في اجتماع مع مجلس المحافظين، أمس الأول، ضرورة الاهتمام بهذا المشروع والإسراع في تنفيذه.

يذكر أن المخطط النهائي لتأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجمهورية تصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه، لتبطين وصيانة 7 آلاف كيلو متر، بكل المحافظات، ومقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين، وهو يستهدف توفير 5 مليارات متر مكعبة من المياه التي يتم هدرها.