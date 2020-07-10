الحكومة ترد على أنباء انتشار مرض “كاواساكي” بين الأطفال دون سن الخامسة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار مرض “كاواساكي” بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر.

وأكد المركز في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، تواصله مع وزارة الصحة والسكان والتي بدورها نفت ما يتداول، وشددت على عدم وجود مرض “كاواساكي” بين الأطفال في مصر، مشيرة إلى امتلاك الوزارة لبرنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال مختص بالاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مؤكدة عدم رصد البرنامج أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر بشكل نهائي، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.وقالت وزارة الصحة، إن قطاع الطب الوقائي يعمل على دعم استراتيجية من شأنها أن تحفظ صحة المواطنين، ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة داخل مصر أو الأمراض الواردة من خارجها، وتتضمن الاستراتيجية تقديم الوعي الصحي لكل فئات المجتمع عبر برامج التوعية، وكذلك أن ترسي قواعد مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية ومراقبة تنفيذها، والتعاون مع المنظمات الصحية الدولية من أجل تحسين الخدمات الصحية، مع التأكد من سلامة مصادر مياه الشرب، وضمان سلامة الغذاء.

وتتبع مصر نظاماً يتضمن الإبلاغ فوريا عن الأحداث الصحية الطارئة للأمراض الوبائية على مدار اليوم، والاستجابة والسيطرة والتدخل السريع خلال 24 ساعة، ورفع قدرة التشخيص المعملي من أجل التحقق من الأمراض الفيروسية الوبائية والمستجدة في 48 ساعة.

وأهاب المركز، كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب تحريرهم للدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية من أجل أن يتيقنوا قبل نشر ‏معلومات غير مستندة إلى أي حقائق، وينتج عنها إثارة البلبة والخوف بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).