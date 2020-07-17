“الحكومة” ترد على أنباء وقف تداول العملات الورقية بعد إصدار البلاستيكية

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما جرى ترديده على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن وقف تداول العملات الورقية، تزامنًا مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأكد المركز، خلال تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع البنك المركزي، الذي أكد أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلا، موضحا أن كل ما جرى تداوله لوقف تداول العملات الورقية تزامنًا مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأشار البنك المركزي إلى أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات لن يلغي نظيرتها الورقية التي يجرى تداولها حاليًا، مشددا على أن الفئة القديمة ستظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، موضحا أن للمواطنين الحق في استخدامها بشكل عادي.

وأعلن البنك المركزي أن من المقرر طرح العملة البلاستيكي، فئة الـ10 جنيهات فقط، مع بدء تشغيل المطبعة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيجرى طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعًا.

وأوضح أن العملة البلاستيكية تختلف عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ10 جنيهات من مادة “البوليمر”، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة كافة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ما يؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.