بيان رسمي من الحكومة للرد على أنباء وقف خطة مواجهة كورونا

بيان رسمي من الحكومة للرد على أنباء وقف خطة مواجهة كورونا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف الحكومة عن تطبيق خطة مواجهة كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.

وأكد المركز على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات فيروس كورونا في مصر، وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس، وإجراءات التعايش معه.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تقوم “اللجنة” بشكل مستمر باستعراض تطورات انتشار كورونا في مصر، وموقف التعامل معه، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تزامناً مع قرارات الفتح التدريجي.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام تحري الدقة ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.