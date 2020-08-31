الحكومة تعلن قطع المياه والكهرباء عن هذه العقارات

الحكومة تعلن قطع المياه والكهرباء عن هذه العقارات

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية “صدى البلد” والذي يقدمه الإعلامي “أحمد موسى”، إن القانون يسمح للمقيمين في الوحدات السكنية المخالفة بالتقدم بطلبات التصالح.

وأضاف “سعد” ان القانون سوف يطبق بكل الطرق، وأن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح 30 سبتمبر 2020.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جمهورية مصر العربية فقدت 12% من مساحة الرقعة الزراعية بسبب مخالفات البناء.

وأضاف أن كل مواطن ارتكب مخالفة بناء أمامه حتى 30 سبتمبر لدفع مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء به إجراءات رادعة ليتم تطبيقها على كل مخالف حتي يقوم بالتصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن القانون سوف يطبق أيضا على أصحاب العقارات الذين لم يقوموا بطلائها، وذلك بقطع المرافق “مياه ونور” عن سكانها.