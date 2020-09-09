الحكومة تعلن مد فترة السماح لاستكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء

وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين من أجل استكمال المستندات الباقية لهم بطلب التصالح فى مخالفات البناء.

ووجه “مدبولى” المحافظين بمراجعة أسعار التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزءاً من قيمة التصالح.

وأكد مدبولى، سيتم تسليم المواطن لنموذج 3 والذي بدورة يقوم بإيقاف وتجميد إجراءات الهدم للمنزل المخالف.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على تضامن مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته التى يمر بها حالياً بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.