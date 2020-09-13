الحكومة تعلن موعد تنفيذ الإزالات لمن لم يتقدم بطلب التصالح بمخالفات البناء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأحد، تقريراً بشأن حرص الدولة على تنفيذ القانون ومنع الفوضى، خاصة وأن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالات للمباني المخالفة التي لم يتقدم بطلب التصالح أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح ابتداءا من 1 أكتوبر 2020.

جاء ذلك بعد تحديد مهلة شهرين من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للمخالفين لاستكمال أوراق التصالح، لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة.

يأتي ذلك بهدف وضع حد لظاهرة البناء المخالف التي استمرت سنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضارياً، الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التسهيلات أمام الجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي قد عقد مؤتمر صحفي منذ يومين وجه خلاله التيسير على المواطنين في قبول طلبات التصالح من الجهات المختصة، حتى وإن كانت غير مستوفية جميع المستندات، على أن يُعطى المُتقدم بطلب التصالح مهلة شهرين لاستيفاء المُستندات، مُشيرًا إلى حصول المُتقدم بالطلب.

وشدد على ضرورة إعطاء المتقدم للتصالح استمارة نموذج 3 وإن كانت المستندات ناقصه، والذي بدوره يوقف أي إجراءات إزالة للبناء المُخالف أو أحكام قضائية لحين إتمام المستندات.