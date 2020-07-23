الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار اللحوم تزامناً مع حلول عيد الأضحى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لا صحة لتلك الأنباء التي انتشرت في صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، موضحة أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية كما هي دون أي زيادة.

وأكدت وزارة التموين توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور قادمة، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسعار اللحوم بالمنافذ التموينية

وصرح مجلس الوزراء، أنه سيتم ضخ لحوم طازجة و مجمدة ومبردة يوميًا بالمنافذ التابعة للشركة القابضة بالإضافة إلى الدواجن، وتوفير الخراف الحية للأضاحي، حيث سيتم افتتاح 65 شادرًا لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية، وذلك مراعاة لزيادة الطلب على اللحوم بأنواعها ، وسوف يتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيهًا، أما كيلو اللحم السوداني المبرد يبلغ سعره 85 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم البرازيلي الطازج ما بين 90 إلى 100 جنيه. وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.