الحكومة تكشف حقيقة غلق المقاهي والكافيهات ابتداءً من الساعة الثامنة مساءاً

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، حقيقة إغلاق المقاهي والكافيهات اعتباراً من الساعة الثامنة مساءاً، وذلك بعدما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقال إنها شائعة ليس لها أي أساس من الصحة.

وتابع “سعد”: أنه لم يتم طرح القرار من الأساس في مجلس الوزراء، وهي شائعة ليس لها صحة نهائيا.

وأضاف “سعد” أن أي مواطن يمكنه التأكد من ذلك من خلال النزول في المواعيد المعلنة للمقاهي، وسيجد أنها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مسبقاً.

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تغريدات تفيد بأن مجلس الوزراء أعلن غلق المقاهي والكافيهات الساعة الثامنة مساءاً، خلال الفترة المقبلة كواحد من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء ذلك.