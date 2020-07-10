الحكومة تكشف حقيقة وجوب الإجازات الاستثنائية: “غير صحيح”

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إن ما جرى تداولته على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ومنسوب لمجلس الوزراء، بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية “وجوبية” لا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا.

ونفى مجلس الوزراء، في تقرير الرد على الشائعات، البيان المنسوب للمجلس، مشيرا إلى أنه غير صحيح، حيث إنه في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين، طبقًا لظروفها ولما تراه مناسبا للصالح العام، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ما يناسب كل التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين بهان والمترددين عليها.

وناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين بضرورة طلب المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة.

كانت الوزارات وضعت خطة للعمل في دواوين كل وزارة والقطاعات المختلفة التابعة لها بدايةً من 1 يوليو الجاري، في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل نسبي، لانتظام العمل بها، مع ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة؛ من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة، وكذا رواد منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلوماتٍ لا تستند إلى أي حقائق، وتهدف إلى إثارة البلبلة والرأي العام.