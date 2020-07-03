الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب على شهادات الادخار والودائع في البنوك

حسمت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الجمعة كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية فرض ضرائب على شهادات الادخار والودائع الخاصة بالعملاء في مختلف البنوك العاملة داخل مصر.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن كل هذه الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول فرض ضرائب على شهادات الادخار والودائع في البنوك، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن مصلحة الضرائب لا تنظر من الأساس إلى الفوائد الخاصة بشهادات الادخار وودائع العملاء، مضيفاً أنه لم يتم عمل أي دراسة تماماً داخل المصلحة لفرض ضرائب على هذه الأوعية، كما لا توجد هناك أي نية بأي حال من الأحوال لفعل ذلك الأمر في الفترة القادمة.

وشدد رضا عبد القادر في البيان على أن المواطن المصري يجب أن يدرك جيداً أن مصلحة الضرائب لا يمكنها فرض أي ضرائب جديدة مهما كان نوعها إلا بعد الحصول على الموافقة من جانب مجلس النواب.

وفي ختام البيان، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة جيداً قبل نشر مثل ذلك النوع من الشائعات التي لا تهدف إلا لإثارة البلبلة في الشارع المصري بحكم أغراض مشبوهة غير أخلاقية يعرف الجميع جيداً من يقف خلفها في نهاية المطاف.