الحكومة توضح حقيقة إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات منتصف يوليو

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما جرى تداولته على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إعادة فتح قاعات الأفراح، وكذا دور المناسبات، بدءًا من منتصف يوليو الحالي، غير صحيح على الإطلاق.

وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الشائعات الصادر اليوم الجمعة، أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات، بدءًا من منتصف يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه لم يجرْ إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.

وأوضح أن استمرار العمل بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشددًا على أنه عند صدور أي قرارات جديدة، متعلقة بهذا الشأن سيجرى الإعلان عنها رسميًا.

كانت الحكومة قررت إعادة فتح المطاعم والنوادي الرياضية والمقاهي، ومراكز الشباب، بنسبة 25% من القدرة الاستيعابية، وفق مجموعة اشتراطات ومعايير للفتح، منها توقيع المدير على إقرار التزامه بضوابط واشتراطات التشغيل، إضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع “الكيدز إريا”، وارتداء الموجودين للكمامة، إضافة إلى استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام.

من جانبه، ناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.