الخارجية الأمريكية تشير إلى إمكانية الوصل لحل في قضية سد النهضة

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن “العمل الذي بذلته مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية يُظهر إمكانية التوصّل إلى اتفاق متوازن، وعادل، بخصوص سد النهضة، يأخذ مصالح الدول الثلاث في الاعتبار”.

وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية ، حسبما ذكرت فضائية قناة العربية، إن“واشنطن مقتنعة بأن حلاًّ يمكن التوصّل إليه عبر حوار بنّاء وتعاون بين الأطراف”، مشددا على أن”الولايات المتحدة ملتزمة البقاء على اتصال مع الدول الثلاث، حتى التوصل إلى الاتفاق” بشأن سد النهضة.

يذكر أن مسؤول في البنتاغون أعلن رفضه في وقت سابق تأكيد صحّة تقرير مجلة فورين بوليسي الذي يقول بأن الولايات المتحدة جمدت مساعدات إلى أديس أبابا بقيمة 130 مليون دولار، وذلك على خلفية خلافها مع مصر حول سد النهضة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الري السودانية إن جولة التفاوض الحالية بين الدول الثلاث انتهت دون تحديد موعد جديد لاستئنافها، وقالت وزارة الري السودانية عقب جلسة عقدت في وقت سابق اليوم إن “هناك حاجة لإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق”.

وتابعت: “إن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية”.