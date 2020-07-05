الخبراء يختلفون على أسعار البنزين قبل اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال أيام

يترقب الشارع المصري بأكمله أسعار البنزين التي ستعلن عنها الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة القادمة من شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020، وذلك عقب نهاية اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية الذي يعقد كل 3 أشهر من أجل تحديد أسعار البنزين وجميع المنتجات البترولية الأخرى داخل الدولة المصرية.

ومن المقرر أن يتم تثبيت السعر الذي سوف تتفق عليه لجنة التسعير لمدة 3 أشهر قادمة، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الشارع المصري طيلة الأشهر الماضية من جانب الحكومة المصرية.

واختلف معظم الخبراء هذه المرة على أسعار البنزين المتوقع أن يتم الإعلان عنها، حيث يرى البعض أن أسعار الوقود بشكل عام سوف تنخفض نتيجة استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء داخل مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم، فيما يرى البعض الآخر أن الأسعار سوف ترتفع في ظل رغبة الدولة المصرية في تعويض خسائرها الاقتصادية.

ومن أبرز التوقعات بدون أدنى شك هو توقع نعمان خالد أحد المحللين في شركة سي آي كابيتال، حيث توقع أن تقوم الحكومة المصرية بتخفيض أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 3 إلى غاية 5%، فيما رأى كلاً من أسامة كمال وزير البترول سابقاً إضافة إلى مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقاً أن أسعار البنزين سوف يتم تثبيتها كما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة الماضية دون أي تغيير.