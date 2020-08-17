الخطيب يرفض بقاء اللاعب رمضان صبحي في النادي الأهلي

أعلن مصدر من داخل النادي الأهلي “رفض ذكر اسمه” عن رفض الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمسئول الأول عن ملف كرة القدم بالقلعة الحمراء، قبول تبرعات من اثنين من رجال الأعمال والمحبين للنادي الأهلي، لدفع راتب رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد، والإبقاء عليه في الأهلي بالسنوات المقبلة.

وكشف المصدر في تصريحات له اليوم عن عرض مقدم من اثنين من رجال الأعمال للكابتن محمود الخطيب وهو تحمل راتب رمضان صبحي في الأهلي والذي وصل إلى 27 مليون جنيه سنويًا وذلك لعدم إثارة الفتنة في الفريق.

وأوضح المصدر: “اثنين من رجال الأعمال بعدما علموا برحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز بسبب الإغراءات المالية، عرضوا على (بيبو) تحمل راتب اللاعب، إلا أنه رفض نهائيًا عودة اللاعب والرضوخ إلى طلباته خاصة بعد التعامل بطريقة غير لائقة بالنادي ومسئوليه”.

وأشار: “الخطيب رفض عرض رجال الأعمال أيضًا لعدم إثارة الفتنة بين اللاعبين وفي ظل قيامه بوضع سقف محدد لرواتب اللاعبين وتقديرًا لبعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد الشناوي وحسين الشحات”.

وأتم: “محمد الشناوي رفض قبول عرض وصل لـ2 مليون يورو كما رفض حسين الشحات أحد العروض السعودية مقابل 5 ملايين دولار وذلك في وقت سابق”.