الداخلية تعلن عن بشرى سارة للمترددين على وحدات المرور

تفقد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، وبصحبته قيادات المرور، مدى انتظام العمل بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة واستمع إلى شكاوى المواطنين المترددين على وحدات المرور بالقاهرة، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الأمن شكاوى عدد من المواطنين على صفحات الفيس بوك، و تضررهم من زيادة رسوم التراخيص و قضائهم ساعات طويلة داخل الوحدات حتى الانتهاء من استخراج رخصهم سواء كانت قيادة أو مركبة.

وانتقل مدير أمن القاهرة وبصحبته قيادات بالمرور صباح اليوم الاثنين ، واستمعوا إلى شكاوى المواطنين داخل مجمع مرور القاهرة الجديدة ، حيث أكد مدير الأمن خلال حواره مع المواطنين داخل المجمع أنه سيتم زيادة أعداد الموظفين ومهندسي الفحص الفني .

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الوزارة أصدرت قرارا بتخفيض رسوم تجديد رخص القيادة الشخصية إلى 650 جنيها.

وأشار إلى أنه سوف يتم زيادة إعداد الموظفين ومهندسي الفحص الفني وزيادة عدد شبابيك الخزنة ودفع الرسوم بوحدات المرور، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإنهاء إجراءات التراخيص فى أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عن المواطنين.

ووعد مدير أمن القاهرة المواطنين بزيادة عدد شبابيك الخزنة ودفع الرسوم لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين وإنهاء تراخيصهم فى أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عنهم.