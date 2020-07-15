الدفاع الروسية: لقاح “كورونا” آمن تماما

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع مركز “جامالي” الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، توصلت إلى أن اللقاح الذي تجربه روسيا ضد كورونا آمن وإمكانية تحمله جيدة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن بيان للوزارة، أنه “بعد 28 يومًا من إجراء اللقاح، لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين في الحدود الطبيعية، ولم يجري تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو حتى ردود فعل سلبية، ووفقا للدارسات المختبرية والأدوات المتاحة، يمكننا الحديث بثقة عن أمن اللقاح”.

وأوضحت الوزارة الروسية أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في اختبارات اللقاح ضد كورونا، التي أجراتها الوزارة ومركز “جامالي” خرجت من مستشفى بوردنكو العسكري.

وأضافت، أنه سيتعين على المتطوعين في اليوم الثاني والأربعين بعد اللقاح الأول، العودة إلى المستشفى ليوم واحد، وذلك للخضوع لفحوص التشخيص الطبي النهائي، وإعداد الوثائق اللازمة.

وأعلن ألكسندر جينتسبرغ، مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في 21 يونيو الماضي، أن اللقاح الذي جرى تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتًا إلى أن روسيا في حاجة لإنتاج، حوالي 50-60 ، وربما 70 مليون جرعة.

وبدأت روسيا بالاشتراك مع المركز الأكاديمي “جاماليي” الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التجارب السريرية للقاح الروسي للوقاية من فيروس كورونا، بعد أن أعطت وزارة الصحة الروسية، الإذن في 16 يونيو الماضي، لإجراء التجارب السريرية في مستشفى بوردينكو العسكري.