الدولار يرتفع أمام الجنيه محلياً وينخفض عالمياً في أسواق المال

ارتفع سعر الدولار الأمريكي منذ قليل مقابل الجنيه المصري في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان ليستقر عند قيمة 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية ليستقر عند قيمة 15.88 جنيها للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، واستقر كذلك سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

عاليماً.. يواصل الدولار تراجعه ويتقرب من أقل مستوى له

يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية لجلسة التداول الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس 2020، مقتربا من أقل مستوى له في عامين تحت ضغط عائدات السندات المنخفضة وبيانات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مكاسب على مدار السنوات الماضية، ولكن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد أضرت بأكبر اقتصاد في العالم بشدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن فرص النمو في أصول أخرى، غير الدولار الأمريكي.

وفي أحدث التعاملات، وهبط مؤشر العملة الأمريكية 0.3% ليسجل 92.55، مقتربا من أقل مستوى في عامين عند 92.49

وانخفض الدولار 0.2% مقابل اليورو الذي سجل 1.1865 دولار، وفقدت العملة الأمريكية 0.5% أمام نظيرتها اليابانية لتبلغ 105.40 ين وهو أقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ومقابل الاسترليني هبط الدولار 0.5% أيضا إلى 1.1370 وهو أقل مستوى لها في نحو أسبوعين.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9192 للدولار في التعاملات الخارجية، وهو مستوى لم يشهده منذ التاسع من مارس الماضي، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض مزيد من القيود على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

ويتوقع الكثير من خبراء المال والإقتصاد في العالم استمرار تراجع الدولار الأمريكي امام العملات الأخرى للعديد من الأسباب والتي يأتي في مقدمتها تراجع الإقتصاد الأمريكي وظهور العديد من المشاكل الإقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.