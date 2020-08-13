الدولار يتراجع في أغلب البنوك … تقرير ختام تعاملات اليوم وتعاملات الأسبوع

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 13 اغسطس 2020، وختام تعاملات الأسبوع حيث أن يوم الجمعة والسبت اجازة رسمية في البنوك المصرية، وذلك مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وقد تراجع سعر الدولار الأمريكي بقيمة قرشين في البنك الأهلي المصري، وكذلك في بنك مصر، وبنك الإسكندرية ليستقر عند قيمة 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار الأمريكي بقيمة 3 قروش في البنك العربي الأفريقي، وكذلك بنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي أجريكول ليستقر عند قيمة 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة 5 قروش في البنك التجاري الدولي ليستقر عند قيمة 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر العملة الخضراء بقيمة 4 قروش في بنك القاهرة ليستقر عند قيمة 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدولار قرشين في بنك البركة ليستقر عند قيمة 15.90 جنيه للشراء، و 16 جنيها للبيع.

وبعيداً عن تراجع الدولار، فقد استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند قيمة 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.

يذكر أن اليوم شهد تراجع كبير لسعر الدولار الأمريكي في أغلب البنوك المصرية بعد تراجعه عالمياً، مع توقعات باستمرار الدولار الأمريكي خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكذلك بسبب التوقعات الإيجابية لحالة الإقتصاد المصري، إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي.