الدولار يتراجع في العديد من البنوك اليوم … تقرير نهاية تعاملات اليوم في البنوك

الدولار يتراجع في العديد من البنوك اليوم … تقرير نهاية تعاملات اليوم في البنوك

تراجع اليوم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك على عكس الأيام الماضية، وذلك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12 اغسطس 2020، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع الدولار في بنك واحد فقط، فيما استقر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي في بنكي الأهلي المصري، ومصر ليستقر عند قيمة 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع، فيما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي، وبنك التعمير والإسكان ليصل إلى قيمة 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

كذلك انخفض سعر الدولارالأمريكي قرشين في بنك الإسكندرية ليصل إلى قيمة 15.90 جنيه للشراء، و 16 جنيها للبيع، وتراجع سعر العملة الخضراء قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول ليصل إلى قيمة 15.92جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر فقد ارتفع سعر الدولارالأمريك قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي ليصل إلى قيمة 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه في بنك القاهرة، وكذلك بنك البركة ليستقر عند قيمة 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع، واستقر كذلك سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن العملة الأمريكية تشهد استقرار نسبي منذ عودة البنوك للعمل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تتراجع وترتفع بقيم لا تتعدي الخمس قروش منذ ذلك الحين، مع توقعات بتراجع الدولار لأقل من 15.5 جنيه مصرياً على نهاية العام الجاري.