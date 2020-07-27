الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالميا مع تعثر خطى التعافي الاقتصادي في أمريكا

تراجع سعر الدولار عالميا أمام سلة العملات العالمية، اليوم الاثنين، حيث أبعد تعثر خطى التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة المستثمرين عن عملة الاحتياطي العالمي، مع مراهنة أكبر على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير لتحول آخر في توقعاته هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجع سعر الدولار لأقل مستوى في أربعة أشهر أمام الين الياباني، وتراجع أيضا سعر الدولار إلى أدنى مستوى في 22 شهرا أمام اليورو، وتراجع أيضاً سعر الدولار إلى أقل مستوى في خمسة أعوام أمام الفرنك السويسري، بينما ارتفع سعر الذهب لمستوى قياسي.

وارتفع سعر اليورو 0.5% إلى 1.1725 دولار، وزاد الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنفس الوتيرة، في حين سجل الجنيه الاسترليني والدولار السنغافوري ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2842 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7134 أمام نظيره الأمريكي، والدولار النيوزيلندي عند 0.6675 دولار أمريكي.

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