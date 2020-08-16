الدولار يستمر في التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

يواصل الدولار تراجعه اليوم في البنوك المصرية، حيث تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 اغسطس 2020، وأول أيام العمل في الأسبوع وذلك مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وقد تراجع سعر الدولار الأمريكي بقيمة قرشا واحدا في بنك الإسكندرية ليستقر في ختام التعاملات عند قيمة 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي ليستقر في ختام التعاملات عند قيمة 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وقد تراجع ايضاً سعر العملة الخضراء بمقدار قرشين في بنك كريدي أجريكول لتستقر في ختام التعاملات عند قيمة 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا في بنك البركة ليستقر في ختام التعاملات عند قيمة 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع، كذلك تراجع الدولار الأمريكي بقيمة 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليستقر في ختام التعاملات عند قيمة 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر فقد استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر ليستقر في ختام التعاملات عند قيمة 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع، بينما بقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

كذلك حافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه في بنك التجاري الدولي ليستقر في ختام التعاملات عند قيمة 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند قيمة 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.