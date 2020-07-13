الدولار يهبط لأدنى مستوى أمام الجنيه في “الإسكندرية” و”التجاري الدولي”

واصل سعر صرف العملة الأمريكية هبوطه، اليوم الاثنين، أمام الجنيه في عدة بنوكٍ عاملة في السوق المحلية، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى أدنى سعر له في بداية التعاملات اليومية في بنوك “الإسكندرية، وأبوظبي الأول، والتجاري الدولي، وقناة السويس”، وبلغ نحو 15.89 جنيه للشراء، ونحو 15.99 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر صرف العملة الأمريكية، إلى أعلى سعر له في التعاملات اليومية، في بنك أبوظبي الإسلامي مسجلا 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، بينما تراجع الدولار في بنوك “الأهلي، ومصر، والاستثمار العربي”، مسجلا 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار،ـ انخفضا في بنوك “العربي الأفريقي، والمصرف المتحد، والكويت الوطني”، مسجلا نحو 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع.

وأكد مصدر مصرفي مسؤول، في تصريحات صحفية اليوم، أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية، ضخت استثمارات جديدة لمصر وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار في السوق، خلال شهر، بينها نحو مليار دولار في آخر يومين فقط، مشيرا إلى أن ذلك يعد مؤشرا لدعم استمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر المصدر أن السوق المصرية جذبت نحو 592 مليون دولار عبارة عن استثمارات جديدة من صناديق ومحافظ دولية، الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى يومي منذ تفشي أزمة جائحة كورونا، فيما استقبلت أمس الأحد نحو 367 مليون دولار.