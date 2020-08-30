الدولار يواصل تراجعه في العديد من البنوك ويرتفع في بنك واحد فقط

الدولار يواصل تراجعه في العديد من البنوك ويرتفع في بنك واحد فقط

يواصل سعر صرف الدولارالأمريكي تراجعه اليوم في العديد من البنوك، وكذلك ارتفع سعر صرف الدولار في بنك واحد وبقى مستقرًا في بعض البنوك الأخرى، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 30 اغسطس 2020، مقارنة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع الماضي.

وقد تراجع سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بقيمة قرشًا واحدًا ليصل إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، كذلك انخفض سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي وبنك التعميروالإسكان، بقيمة قرشًا واحدًا ليصل إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

أيضاً تراجع سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول قرشًا واحدًا ليستقر عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع سعر صرف الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرشًا واحدًا ليصل إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.